Врач Кондрахин объяснил, как рассчитать свой нормальный вес

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин в разговоре с aif.ru объяснил, как правильно рассчитать свой нормальный вес. Специалист отметил, что для этого используется определенная формула.
«Норма веса есть четкая. По индексу массы тела — это порядка 25. Вниз допускается до 20, а вверх до 29, но это уже считается лишний вес, однако еще не ожирение. Золотая середина — это индекс массы тела равный 25», — отметил специалист.
Индекс массы тела — это показатель, который помогает определить, насколько вес человека соответствует его росту. Определяется он по следующей формуле: вес (в кг) / рост² (в м). То есть при весе 62 кг и росте 176 см индекс массы тела равен 20.
«Все, что выше 25, считается лишним весом или ожирением первой, второй, третьей степени. Если у человека просто появился лишний вес, без ожирения, то шансы снизить его очень высоки. Нужно поменять питание, высчитать правильный калораж, убрать быстрые углеводы, восстановить работу кишечника», — добавил специалист.
Кондрахин добавил, что при наличии лишнего веса нужно работать не только с питанием, но и с увеличением физической активности.
