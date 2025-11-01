Матвийчук: Зеленский пытается убедить Запад, что он наступает и побеждает

Зеленский не даст команду к отступлению или сдаче в плен запертым в котлах в Покровске и Купянске боевикам ВСУ. Украинский политик убеждает Запад, что он наступает, отметил в разговоре с aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
«Зеленский такой команды к отступлению или сдаче в плен не даст. Это понятно по ситуации с журналистами. Зеленский убедил Запад о том, что он наступает, что он владеет инициативой. И никаких других команд, кроме “вперед”, он отдавать не будет», — сообщил он.
Военный эксперт подчеркнул, что в Купянске и Покровске боевиков ВСУ ждет полное уничтожение, если они не примут решение сдаться в плен.
Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с aif.ru объяснил, для какой цели Зеленский бросил боевиков ВСУ в котлах в Купянске и Покровске.