Названо самое длинное слово в русском языке

Согласно исследованию, проведенному с привлечением искусственного интеллекта, самым длинным словом в русском языке может считаться прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые», состоящее из 55 букв. Об этом РИА Новости сообщил заведующий кафедрой общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Павел Катышев.
Как уточнил эксперт, данная лексическая единица встречается в названии патента на изобретение, зарегистрированного в 2006 году. Катышев отметил, что русский язык обладает уникальной способностью легко образовывать сложные многокомпонентные слова, что объясняет быструю смену рекордов в этой категории.
Для сравнения: согласно Книге рекордов Гиннесса, в 2003 году самым длинным словом считалось «превысокомногорассмотрительствующий» (35 букв), а ранее — «рентгеноэлектрокардиографического». При этом эксперт подчеркнул, что в повседневной речи наиболее употребительными остаются короткие слова — союзы, предлоги и частицы, многие из которых состоят всего из одной буквы.
