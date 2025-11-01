Признание под гипнозом: эксперты сказали, мог ли обманывать сын Усольцевых

Тайна исчезновения в Красноярском крае семьи Усольцевых, известий о которых нет уже больше месяца, продолжает обрастать шокирующими подробностями. Новый виток в этом запутанном деле произошел на ток-шоу «Пусть говорят», где стало известно, что сына Усольцевой Данила Баталова вводили в гипноз, чтобы он рассказал правду о пропавшей на Кутурчинском Белогорье семье.
В студии психолог Николай Захарченко, проводивший сеанс, сделал громкое заявление. Он сообщил, что Данил Баталов согласился на его предложение о гипнозе сразу. Эксперт убежден, что такая готовность говорит о многом. «Как показывает моя практика, если люди что-то скрывают, то на гипноз не соглашаются», — сказал Захарченко.
Однако не все эксперты разделяют оптимизм и доверяют методу гипноза.
Суд не признает показания, сделанные под гипнозом.
Резкую критику в адрес этой процедуры высказал врач-психиатр и нарколог Василий Шуров в разговоре с aif.ru. По его мнению, гипноз не может считаться достоверным источником информации.
«Гипноз — это трансовое состояние, не все гипнабельны. Я думаю, это все просто хайп, сейчас через одного верят в это все. Эта методика, как и детектор лжи, ни одним судом не признается, поэтому это все — мура», — сказал Шуров.
Врач также пояснил, что эффективность гипноза сильно зависит от того, насколько в него верит человек.
«У нас полстраны выросло на фильмах про Вольфа Мессинга, про Вангу и через одного в это верят. Поэтому эта методика активно продается. Но ее, как и детектор лжи, не признает ни один суд», — добавил он.
Психолог Захарченко отметил, что «Данил действительно не знает, что случилось с его семьей». Это якобы подтвердилось во время гипноза.
Путаница в показаниях.
В деле появилась еще одна интригующая деталь. В интернете стали распространяться слухи о том, что Данил Баталов начал путаться в показаниях. Журналисты отметили, что сначала молодой человек утверждал, что Усольцевы пошли в поход с туристической группой, инструктор которой отменил маршрут из-за погоды. Потом оказалось, что никакой группы не было, семья самостоятельно отправилась в поход.
Также Баталов утверждал, что страница Сергея Усольцева в соцсетях оказалась активна после пропажи семьи, так как он звонил на нее. Однако aif.ru выяснил, что позвонить на нее мог лишь один человек, который есть в друзьях у пропавшего. Данил совершить звонок не мог.
Следователи незамедлительно отреагировали на эти сообщения. Пресс-секретарь Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова дала категоричный комментарий, опровергающий эту информацию.
«Сын не путается в показаниях, это очередной фейк. Их уже допросили всех», — сказала Арбузова. Ранее она же опровергла находку личных вещей пропавших — куртки и рюкзака, что указывает на активное противодействие следствия распространению непроверенных данных.
Таким образом, дело о пропавшей семье Усольцевых на данном этапе зашло в тупик. С одной стороны, мы имеем показания под гипнозом, которые, по словам одного эксперта, доказывают неосведомленность и чистоту Данила Баталова.
С другой — авторитетное медицинское мнение, ставящее под сомнение саму методологию и ее юридическую силу. Официальное следствие пока считает приоритетной версию о несчастном случае и жестко пресекает распространение непроверенной информации. Остается лишь ждать, приведет ли эта медийная шумиха и применение нетрадиционных методов к реальным результатам в поисках семьи, или тайна Кутурчинского Белогорья так и останется нераскрытой.