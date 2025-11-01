Психиатр Шуров сказал, кто не поддается гипнозу

Люди, которые не верят в гипноз, не поддадутся гипнозу, эта методику не признает ни один суд при учете показаний. Об этом aif.ru заявил врач-психотерапевт, нарколог Василий Шуров.
«Гипноз — это трансовое состояние, но не все гипнабельны. Я думаю, что это все хайп. У нас полстраны выросло на фильмах про Вольфа Мессинга, про Вангу и через одного в это верят. Поэтому эта методика активно продается. Но ее, как и детектор лжи, не признает ни один суд», — сказал Шуров.
Многие эксперты сходятся во мнении, что гипноз работает только в случае, если пациент сам хочет войти в такое состояние. Научных доказательств его эффективности нет.
Ранее гипнолог Николай Захарченко в эфире «Пусть говорят» заявил, что сын Усольцевых Даниил сразу согласился на предложение о гипнозе. По его мнению, он бы не согласился, если бы ему было, что скрывать.