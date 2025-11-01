Психиатр Шуров сказал, кто не поддается гипнозу

«Гипноз — это трансовое состояние, но не все гипнабельны. Я думаю, что это все хайп. У нас полстраны выросло на фильмах про Вольфа Мессинга, про Вангу и через одного в это верят. Поэтому эта методика активно продается. Но ее, как и детектор лжи, не признает ни один суд», — сказал Шуров.