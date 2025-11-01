Татарников объяснил, почему медведи стали выходить к людям в Подмосковье

Почётный член Московского общества охотников и рыболовов Семён Татарников объяснил aif.ru, почему медведи всё чаще стали приближаться к населённым пунктам. Такие случаи неоднократно фиксировались в Подмосковье.
Бурые хищники перемещаются по лесам региона, и их, в частности, видели недалеко от Звенигорода, Одинцова и Талдома.
Татарников объясняет такую активность скудной кормовой базой.
«Раз на раз не приходится. Бывает, что корма, тех же ягод, грибов, достаточно. В этом году еды для медведей меньше, поэтому они и выходят в места, где поблизости есть люди», — сказал Татарников.
Он не исключил, что, когда выпадет снег, медведи, не нагулявшие жир для зимней спячки, в поисках пищи будут подходить ещё ближе к людям.
«Не исключаю, что и на помойках будут копаться», — сказал Татарников.
