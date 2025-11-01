Ричмонд
Татарников объяснил, почему медведи стали выходить к людям в Подмосковье

Медведи активно перемещаются по лесам Московской области, и их, в частности, видели недалеко от Звенигорода, Одинцова и Талдома. Охотник Татарников объяснил активность бурых хищников.

Источник: Аргументы и факты

Почётный член Московского общества охотников и рыболовов Семён Татарников объяснил aif.ru, почему медведи всё чаще стали приближаться к населённым пунктам. Такие случаи неоднократно фиксировались в Подмосковье.

Бурые хищники перемещаются по лесам региона, и их, в частности, видели недалеко от Звенигорода, Одинцова и Талдома.

Татарников объясняет такую активность скудной кормовой базой.

«Раз на раз не приходится. Бывает, что корма, тех же ягод, грибов, достаточно. В этом году еды для медведей меньше, поэтому они и выходят в места, где поблизости есть люди», — сказал Татарников.

Он не исключил, что, когда выпадет снег, медведи, не нагулявшие жир для зимней спячки, в поисках пищи будут подходить ещё ближе к людям.

«Не исключаю, что и на помойках будут копаться», — сказал Татарников.

Ранее Татарников объяснил, почему в Подмосковье стало больше медведей.