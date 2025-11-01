Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне стали покупать меньше продуктов

В сентябре-октябре россияне стали покупать меньше продуктов питания. Согласно данным исследования, с которым ознакомился «Коммерсантъ», физические объёмы продаж основных продуктов питания сократились в среднем на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: Life.ru

Наиболее значительное падение в натуральном выражении зафиксировано в категориях рис (-10%), гречка (-9%), свинина (-9%) и молоко (-8%). При этом общее снижение продаж в денежном выражении составило лишь 1%, что свидетельствует о росте розничных цен.

Особый интерес представляет разнонаправленная динамика по отдельным товарным группам. Несмотря на сокращение физических объёмов, выручка от продаж творога выросла на 15%, рыбы — на 16%, а молока, хлеба и курицы — на 4−9%.

Ранее Life.ru рассчитал «индекс салата Мимоза» — неофициальный показатель роста цен на продукты питания. Стоимость популярного новогоднего блюда за год выросла примерно на 14−15%.

Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.