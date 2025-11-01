Врач Кондрахин объяснил, когда для похудения нужно прибегать к препаратам

Человеку с третьей степенью ожирения может при похудении потребоваться использование специальных препаратов, а с четвертой — даже хирургическое вмешательство, сообщил в беседе с aif.ru врач-кардиолог Андрей Кондрахин.
Специалист отметил, что людям с небольшим лишним весом для похудения достаточно нормализовать питание и увеличить физическую активность.
«Вторая степень — сложный тип ожирения, когда пищевое поведение уже значения не имеет, человека нужно спасать, мы назначаем специальные препараты. В принципе и при первой степени ожирения мы иногда назначаем препараты, но при второй — однозначно. При этом никто не отменяет необходимость упражнений, активного движения, расчета калоража и так далее. При третьей степени без помощи хирурга почти не обойтись», — отметил специалист.
Кондрахин добавил, что чем больше человек запускает свой вес, тем тяжелее ему будет его снизить.
«Ожирение — это дополнительный человек, которого ты на себе носишь. Если идеальный вес по индексу массы тела 25, то есть это примерно 70 кг, то при весе в 90−100 кг человек носит на себе дополнительные 20−30 кг. Это почти целый человек. Отсюда и все остальные проблемы со здоровьем», — подчеркнул специалист.
Ранее Кондрахин прокомментировал ситуацию с мужчиной с избыточным весом в Новосибирске, который пять дней провел в ванне, потому что не смог выбраться из нее самостоятельно.
Из-за длительного пребывания в одном положении у мужчины образовались пролежни. Ему помогли спасатели.