Рубль в октябре вошёл в топ-3 самых подорожавших к доллару валют

Как сообщает Life.ru, аналитики прогнозируют, что в ноябре ситуация на валютном рынке изменится. Слабая сезонность текущих операций может негативно сказаться на рубле. Давление санкций на экспортную выручку, рост дисконта на российскую нефть и увеличение спроса на импорт в конце года также могут оказать влияние. Однако в конце ноября позиции рубля могут улучшиться за счёт налогового периода.