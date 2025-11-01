Кравцов: Переход на 12-летнее школьное обучение требует широкого обсуждения

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что любые решения, касающиеся изменений в системе образования, в том числе возможность перехода на 12-летнее школьное обучение, должны приниматься после глубокого анализа и широкого обсуждения.
По его словам, в дискуссиях должны принимать участие научное и педагогическое сообщества, эксперты в сфере образования, а также родители школьников.
Кравцов подчеркнул, что идея увеличения срока обучения в школах до 12 лет не нова, но подобные вопросы требуют обязательного взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами, поскольку система образования чувствительна к любым изменениям. Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил увеличить срок обучения до 12 лет и начать обучение с шести лет.
Министр также отметил, что ведомство уже внедрило единые федеральные основные общеобразовательные программы и календарно-поурочное планирование, что способствовало сбалансированности нагрузки на учителей и школьников. Главной задачей министерства остается повышение качества образования, передает ТАСС.
Ранее заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) Владислав Гриб заявил, что России необходимо перейти на 12-летнюю систему обучения в школе вместо 11-летней, поскольку текущего срока обучения не хватает, чтобы ребенок усвоил весь объем знаний.