Кравцов: Переход на 12-летнее школьное обучение требует широкого обсуждения

Кравцов подчеркнул, что идея увеличения срока обучения в школах до 12 лет не нова, но подобные вопросы требуют обязательного взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами, поскольку система образования чувствительна к любым изменениям. Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил увеличить срок обучения до 12 лет и начать обучение с шести лет.