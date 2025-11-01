В Омской области проживают 21 миллиардер и более 36 тысяч миллионеров

По данным Управления Федеральной налоговой службы, в Омской области насчитывается более 36 тысяч миллионеров и 21 миллиардер. По итогам 2024 года 36 223 жителя региона задекларировали доходы свыше одного миллиона рублей. Среди них 21 771 мужчина и 14 452 женщины. Наибольшее количество миллионеров зарегистрировано в Омске, однако они также есть и в районах области, сообщает «Город55».