Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области проживают 21 миллиардер и более 36 тысяч миллионеров

Большинство проживает в городе.

Источник: Om1 Омск

По данным Управления Федеральной налоговой службы, в Омской области насчитывается более 36 тысяч миллионеров и 21 миллиардер. По итогам 2024 года 36 223 жителя региона задекларировали доходы свыше одного миллиона рублей. Среди них 21 771 мужчина и 14 452 женщины. Наибольшее количество миллионеров зарегистрировано в Омске, однако они также есть и в районах области, сообщает «Город55».

В 2023 году количество миллионеров составляло 35 336 человек, что указывает на рост их числа в текущем году. В результате своей деятельности омские миллионеры внесли в бюджет 1,8 миллиарда рублей в виде налога на доходы физических лиц.

Что касается миллиардеров, то их в регионе 21, из которых 17 мужчин и 4 женщины. Их вклад в бюджет составил 373 миллиона рублей налога на доходы физических лиц. Самому молодому миллиардеру в Омской области сейчас 37 лет.