В Омской области проживают 21 миллиардер и более 36 тысяч миллионеров

По данным Управления Федеральной налоговой службы, в Омской области насчитывается более 36 тысяч миллионеров и 21 миллиардер. По итогам 2024 года 36 223 жителя региона задекларировали доходы свыше одного миллиона рублей. Среди них 21 771 мужчина и 14 452 женщины. Наибольшее количество миллионеров зарегистрировано в Омске, однако они также есть и в районах области, сообщает «Город55».
В 2023 году количество миллионеров составляло 35 336 человек, что указывает на рост их числа в текущем году. В результате своей деятельности омские миллионеры внесли в бюджет 1,8 миллиарда рублей в виде налога на доходы физических лиц.
Что касается миллиардеров, то их в регионе 21, из которых 17 мужчин и 4 женщины. Их вклад в бюджет составил 373 миллиона рублей налога на доходы физических лиц. Самому молодому миллиардеру в Омской области сейчас 37 лет.