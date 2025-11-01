Ричмонд
В Омске обновят 30-летнюю пушку на стрелке Оми и Иртыша

Мэр Омска Сергей Шелест в пятницу, 31 октября 2025 года, сообщил, что пушка, расположенная на стрелке Оми и Иртыша в центре Омска будет приведена в порядок.

Источник: Соцсети

«Хоть пушка и не входит в реестр объектов культурного наследия, она является одним из символов Омска и к 310-летию нашего города должна иметь пристойный вид», — отметил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, до конца 2025 года специалисты отдела по сохранению объектов культурного наследия Омской крепости проведут обследование памятника, после чего будет подготовлена проектно-сметная документация и выполнены ремонтно-реставрационные работы.

Отметим, пушку на месте слияния двух рек установили в 1996 году — к 280-летию Омска. Таким образом, в 2026-м ей исполнится 30 лет.

Судя по фото, опубликованному Сергеем Шелестом, сейчас пушка потускнела, на ней заметна ржавчина.