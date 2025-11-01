Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал Виттман: Трамп неверно понял слова Путина об испытаниях «Буревестника»

Заявление президента США Дональда Трампа о «немедленном» начале ядерных испытаний могло стать следствием недоразумения. Как полагает бригадный генерал Бундесвера Клаус Виттман, американский президент, возможно, неверно истолковал слова Владимира Путина о российских испытаниях.

Источник: Life.ru

Виттман пояснил Die Welt, что Путин говорил не о ядерном испытании, а об испытании ракеты-носителя. По мнению генерала, таким образом Трамп может пытаться вернуться к переговорам по контролю над вооружениями, следуя более ранним предложениям Москвы.

Ранее Путин сообщил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник», которая, по данным Минобороны РФ, пролетела 14 тысяч километров. В ответ на инициативу Трампа в Кремле подчеркнули, что мораторий на ядерные испытания остаётся в силе. Международные эксперты также предупредили, что такие действия подорвут глобальную стабильность.

Напомним, что Трамп ранее прокомментировал недавние успешные испытания российской крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, отметив, что страны «не играют в игры». После этого он распорядился незамедлительно возобновить испытания ядерного оружия, чтобы соответствовать другим странам, обладающим сопоставимыми программами.

Все ключевые события дня в одном месте читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
Читать дальше