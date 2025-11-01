Генерал Виттман: Трамп неверно понял слова Путина об испытаниях «Буревестника»

Ранее Путин сообщил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник», которая, по данным Минобороны РФ, пролетела 14 тысяч километров. В ответ на инициативу Трампа в Кремле подчеркнули, что мораторий на ядерные испытания остаётся в силе. Международные эксперты также предупредили, что такие действия подорвут глобальную стабильность.