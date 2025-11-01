Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик Ильин: снег в Москве ожидается во второй половине ноября

В первые дни ноября температура воздуха будет на несколько градусов выше нормы. Предпосылок к снегопадам не будет.

Источник: Аргументы и факты

Снег в Москве может выпасть не раньше конца второй декады ноября, заявил aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«В первой декаде ноября снега ждать не стоит. Температурные показатели в эти дни будут существенно превышать климатические нормы — от 2 до 4 градусов, а в отдельные сутки до 5 градусов. Условий для снегопадов в это время не будет. Есть предпосылки для выпадения снега в конце второй декады ноября, но впереди еще три недели, поэтому все может поменяться», — сказал Ильин.

Ранее Ильин рассказал о погоде на ноябрьские праздники. По его словам, осадки вернутся в столицу 3 ноября.