Синоптик Ильин: снег в Москве ожидается во второй половине ноября

«В первой декаде ноября снега ждать не стоит. Температурные показатели в эти дни будут существенно превышать климатические нормы — от 2 до 4 градусов, а в отдельные сутки до 5 градусов. Условий для снегопадов в это время не будет. Есть предпосылки для выпадения снега в конце второй декады ноября, но впереди еще три недели, поэтому все может поменяться», — сказал Ильин.