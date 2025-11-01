«Хочется солнца!»: омичи предпочитают покупать телефоны оранжевого цвета

Оранжевый цвет iPhone 17, называемый «Тыква», стал фаворитом продаж у любителей техники Apple в Омской области. На модели в «солнечном» цветовом исполнении пришелся 31% от всех продаж. Вторыми и третьими по популярности стали телефоны синего (22%) и серебристого (21%) цвета. Интересно, что еще три года назад — в сентябре 2022 года — безусловным фаворитом у омичей при покупке iPhone был фиолетовый цвет.