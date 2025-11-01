Бригада скорой помощи спасла рожденного дома ребенка в Хабаровске

В Хабаровске экстренный вызов поступил на станцию скорой помощи: женщина родила дома раньше срока. Бригада Индустриальной подстанции — фельдшер Сергей Федоров, медбрат Николай Воищев и водитель Александр Шинкарев — сразу выехала по адресу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Мальчик родился недоношенным, на 32-й неделе, и был в тяжелом состоянии. Он находился рядом с мамой на необрезанной пуповине, а у женщины не отходил послед. Жизни обоих были под угрозой», — рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Фельдшер прочистил дыхательные пути новорожденного, после чего малыш смог сделать первый самостоятельный вдох. Состояние матери и ребенка стабилизировали и доставили их в Перинатальный центр Хабаровска.
В краевом минздраве напомнили, что наблюдение у врача во время беременности необходимо, поскольку даже при хорошем самочувствии у женщины могут возникать скрытые проблемы со здоровьем.