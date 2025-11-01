Ричмонд
За неделю в Башкирии скакнули цены на огурцы, капусту и помидоры

В Башкирии подорожали огурцы, капуста и помидоры.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за неделю подорожали огурцы, капуста и помидоры. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 20 по 27 октября огурцы подорожали на 5,9%. На этой неделе их средняя цена составила 104,58 рубля. Также жителям республики на 4,34% больше придется отдать за белокочанную капусту (средняя цена — 25,62 рублей) и на 2,55% за помидоры (188,72 рубля).

Однако на этой неделе на 1,35% подешевели вермишель (83,48 рубля), на 1,28% -фруктово-ягодные консервы для детского питания (523,66 рубля), на 1,26% — вареная колбаса (531,88 рубля).

