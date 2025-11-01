Развитие зелёных зон: в Астане открыли новый сквер

«На этом месте решили обустроить сквер. Сейчас здесь не просто прогулочная зона, а полноценное общественное пространство: дети играют в баскетбол и футбол, рядом школа, и жители довольны. Для будущего поколения это правильное решение. Пусть развивается здоровый образ жизни, пусть будет больше таких пространств. Здесь высажено более четырехсот деревьев, территория благоустроена, и самое главное — это место стало живым. Я считаю, что мнение общественности всегда должно учитываться. Когда люди участвуют в решении судьбы своего района, результат получается действительно нужным и полезным для всех», — считает депутат.