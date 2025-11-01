Развитие зелёных зон: в Астане открыли новый сквер

Новое общественное пространство расположено между школой-лицеем № 93 и домом по улице Ш. Калдаякова, 23/2, передает DKNews.kz.
На месте, где планировалось строительство трех высотных бизнес-центров, по просьбе жителей района появился новый сквер.
Вместе со сквером обустроили парковочные карманы, новый тротуар и уличное освещение. Это особенно важно для семей с детьми — в микрорайоне проживает несколько тысяч школьников.
«Теперь детям безопасно идти в школу. Появились фонари, дорожка, все стало аккуратно и удобно», — отмечают жители.
В рамках озеленения на месте высадили около четырехсот деревьев, весной планируется добавить кустарники. Раньше здесь был пустырь, теперь это место отдыха для всех возрастов: детская площадка, лавочки, рекреационная зона.
Депутат маслихата данного округа Мадина Ажикенова считает, что открытие такой зоны было очень правильным решением.
«На этом месте решили обустроить сквер. Сейчас здесь не просто прогулочная зона, а полноценное общественное пространство: дети играют в баскетбол и футбол, рядом школа, и жители довольны. Для будущего поколения это правильное решение. Пусть развивается здоровый образ жизни, пусть будет больше таких пространств. Здесь высажено более четырехсот деревьев, территория благоустроена, и самое главное — это место стало живым. Я считаю, что мнение общественности всегда должно учитываться. Когда люди участвуют в решении судьбы своего района, результат получается действительно нужным и полезным для всех», — считает депутат.
Жители также считают, что городу нужны новые общественные пространства, зеленые зоны необходимы для комфорта и жизни в районе.
Напомним, в этом году в столице благоустроили 170 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). Эти работы охватили все районы города, включая жилые массивы.