Врач Кондрахин назвал рабочие способы снизить вес

Снизить небольшой лишний вес поможет нормализация питания и увеличение физических нагрузок, сообщил в разговоре с aif.ru врач-кардиолог Андрей Кондрахин.
По словам специалиста, эти советы будут рабочими только в том случае, если у человека не очень большой лишний вес. При ожирении второй или третьей степени — помогут лишь препараты и хирургическое вмешательство.
«Если появился лишний вес, но не ожирение первой, второй или третьей степени, то снизить его довольно просто. Нужно внести коррективы в питание, наладить калораж, убрать быстрые углеводы, восстановить работу кишечника. При появлении лишнего веса стоит также увеличить физическую активность — идти в зал, на грядки, в бассейн», — отметил специалист.
Кондрахин добавил, что ожирение первой степени — задача посложнее.
«При ожирении первой степени мы не только разбираем вопросы пищевого поведения, калоража, физической активности, но и смотрим на метаболизм, изменение липидного обмена, углеводного обмена, изучаем толерантность к глюкозе, толерантность к инсулину и многое другое», — подчеркнул врач.
