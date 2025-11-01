«Калашников» начнёт серийный выпуск убийцы дронов ЗРК «Крона» в 2026 году

По его словам, комплекс находится в высокой степени готовности и уже предлагается потенциальным заказчикам. Лушников уточнил, что в настоящее время идут работы по согласованию всех вопросов с заказчиком. Глава концерна выразил уверенность, что к 2026 году ЗРК «Крона» будет полностью готов к серийному выпуску, отметив, что он оснащён современной ракетой 9М340 и интересной системой управления, при этом стоимость комплекса остаётся относительно невысокой для своего класса.