«Мы ни за кем не следим»: Генконсул РФ в Дубае рассказал о работе консульства с релокантами

Генконсул Владимиров: Даже осужденный имеет право на консульскую поддержку.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный консул Российской Федерации в Дубае Максим Владимиров в разговоре с KP.RU развеял один из самых свежих мифов о работе российских дипломатов за рубежом.

О том, что чуть ли не все сотрудники российских дипмиссий за рубежом — матерые шпионы, западная пресса с завидным постоянством пишет уже больше века. Но после начала СВО в вину нашим дипломатам стали ставить еще и якобы имеющую место быть слежку за релокантами.

— Если бы мы следили, например, хотя бы за всем сказанным в соцсетях, то принимали бы одного человека в день, — рассказал Владимиров. — Мы ни за кем не следим.

Он особо отметил, что посольства и генконсульства РФ за рубежом не делят россиян на «наших» и «не наших».

— Все граждане России — наши. А запись на консульский прием для всех одна, вне зависимости от взглядов, пола, возраста. Даже осужденный или находящийся в розыске гражданин имеет право на консульскую поддержку, — рассказал российский дипломат KP.RU.