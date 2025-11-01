«Мы ни за кем не следим»: Генконсул РФ в Дубае рассказал о работе консульства с релокантами

О том, что чуть ли не все сотрудники российских дипмиссий за рубежом — матерые шпионы, западная пресса с завидным постоянством пишет уже больше века. Но после начала СВО в вину нашим дипломатам стали ставить еще и якобы имеющую место быть слежку за релокантами.