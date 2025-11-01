«Граждане ОАЭ полюбили проводить лето в России»: Генконсул рассказал о росте турпотока из Эмиратов в РФ

Между нашей страной и Объединенными Арабскими Эмиратами действует безвизовый режим, чем активно пользуются россияне: ежегодно в ОАЭ приезжает до 2 миллионов туристов из Российской Федерации. В это число входят и наши сограждане, прибывающие в Эмираты с деловыми целями.
— Дубай, а также Шарджа были и остаются традиционными центрами притяжения российского бизнеса. — подтвердил в разговоре с KP.RU Генеральный консул Российской Федерации в Дубае и северных эмиратах Максим Владимиров.
Он также отметил, что турпоток из ОАЭ в Россию в последние годы неуклонно растет.
— Гражданам ОАЭ виза для въезда на территорию РФ не требуется. Они безвизовым режимом активно пользуются, турпоток в сторону России увеличился за последние годы на порядок. Эмиратцы полюбили проводить жаркие летние месяцы именно в нашей стране. — рассказал он.