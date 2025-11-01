Генконсул Владимиров: В ОАЭ проживает около 150 тыс. российских граждан

Дубай вошел в список точек на карте мира, в которых проживает большое количество россиян: как заявил KP.RU Генеральный консул Российской Федерации в Дубае и северных эмиратах Максим Владимиров, по последним подсчетам, в ОАЭ живет порядка 150 тыс. наших граждан.
Подобными цифрами ранее оперировали лишь США, Израиль и ФРГ.
Дипломат назвал развитую инфраструктуру ОАЭ, их прозрачную и понятную налоговую систему, безопасность и продвинутые финансовые инструменты, а также выгодное транспортное расположение основными критериями, привлекающими в Дубай и другие эмираты людей со всего мира.
Владимиров особо отметил, что у России тоже есть гигантский капитал — и сырьевой, и, что важнее, интеллектуальный, человеческий.
— Наша фундаментальная наука, наша культура, наш творческий потенциал — вот наше богатство. Задача, как и в ОАЭ, — не просто это продавать, а создавать внутри страны такие же точки сборки будущего: комфортные города, передовые технологические кластеры, привлекательные условия для того, чтобы таланты не уезжали, а приезжали к нам. — сказал он.