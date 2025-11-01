Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенок в Хабаровске получит компенсацию от мэрии после укуса собаки

Суд обязал администрацию выплатить семье 60 тысяч рублей.

Источник: Freepik

В Хабаровске суд встал на защиту ребенка, пострадавшего от укуса безнадзорной собаки, — сообщает Прокуратура Хабаровского края.

Прокуратура Центрального района установила, что администрация города не организовала работу по отлову животных, из-за чего на ребенка напала агрессивная собака. После происшествия пострадавший проходил лечение в медицинском учреждении.

Прокурор обратился в суд с иском в интересах семьи, требуя взыскать с администрации компенсацию морального вреда. Суд требования прокуратуры удовлетворил. Семье пострадавшего ребенка присуждена выплата в размере 60 тысяч рублей.

В прокуратуре напомнили, что муниципалитет обязан обеспечивать безопасность граждан, в том числе детей, принимая меры по контролю за безнадзорными животными. Решение суда пока не вступило в законную силу.