Ребенок в Хабаровске получит компенсацию от мэрии после укуса собаки

В Хабаровске суд встал на защиту ребенка, пострадавшего от укуса безнадзорной собаки, — сообщает Прокуратура Хабаровского края.
Прокуратура Центрального района установила, что администрация города не организовала работу по отлову животных, из-за чего на ребенка напала агрессивная собака. После происшествия пострадавший проходил лечение в медицинском учреждении.
Прокурор обратился в суд с иском в интересах семьи, требуя взыскать с администрации компенсацию морального вреда. Суд требования прокуратуры удовлетворил. Семье пострадавшего ребенка присуждена выплата в размере 60 тысяч рублей.
В прокуратуре напомнили, что муниципалитет обязан обеспечивать безопасность граждан, в том числе детей, принимая меры по контролю за безнадзорными животными. Решение суда пока не вступило в законную силу.