Быстро захлопнувшийся котел в Покровске мог помешать отъезду оттуда генералов ВСУ и советников НАТО. Таким мнением с aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
«Я думаю, что мы замкнули котлы достаточно очень быстро. Вполне возможно, что некоторые высокопоставленные чины, наемники и генералы могли в Красноармейске остаться. Из Купянска, думаю, мы никого не выпустили, все они там», — сообщил он.
По словам военного эксперта, оставшимся в котлах советникам НАТО грозит смерть от рук боевиков ВСУ.
«Очень часто получается так, что всушники сами расстреливают офицеров НАТО, чтобы скрыть возможные факты присутствия высокопоставленных иностранцев на поле боя», — объяснил Матвийчук.
Военный эксперт уточнил, что, по имеющимся данным, в котлах в Покровске и Купянске находятся наемники из Англии, Франции, Румынии, Польше и Латинской Америки.
Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, запрет МИД Украины иностранным журналистам посещать районы, где заблокированы подразделения ВСУ, стал признанием катастрофичности ситуации для остатков украинских войск в Красноармейске, Димитрове и Купянске.