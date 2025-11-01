Ирландских юристов обязали снять претензии к ГТЛК из-за спора о 37 самолётах

Самолёты числились за ирландскими «дочками» ГТЛК и использовались российскими авиаперевозчиками. Весной 2022 года активы этих компаний были заморожены, а их деятельность остановлена, что сделало невозможным страхование воздушных судов. После этого ГТЛК вернула самолёты себе по условиям лизинговых соглашений.
Однако Высокий суд Ирландии позже признал «дочки» ГТЛК банкротами, назначив ликвидаторами юристов Дамьена Муррана и Джулиана Морони. Ирландская сторона посчитала, что самолёты принадлежат именно ликвидируемым компаниям и может распорядиться ими для завершения процедуры ликвидации.
В рамках этих действий юристы направили письмо в Международный аэропорт имени Индиры Ганди в Дели, потребовав задержать часть самолётов, совершающих рейсы между Москвой и Индией, и передать их ликвидаторам.
Российский суд, рассмотрев материалы, обязал ирландских юристов отозвать свои требования и признал за ГТЛК право собственности на спорные самолёты.
