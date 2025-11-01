Ирландских юристов обязали снять претензии к ГТЛК из-за спора о 37 самолётах

Самолёты числились за ирландскими «дочками» ГТЛК и использовались российскими авиаперевозчиками. Весной 2022 года активы этих компаний были заморожены, а их деятельность остановлена, что сделало невозможным страхование воздушных судов. После этого ГТЛК вернула самолёты себе по условиям лизинговых соглашений.