В Омске изменилась стоимость проезда в маршрутных такси

Пассажирам теперь придется платить за поездку 50 рублей вместо прежних 45. Это касается как оплаты наличными, так и расчетов банковскими картами. Льготные категории граждан — школьники, студенты и пенсионеры — сохранят возможность ездить по 45 рублей, но только при условии оплаты специальной транспортной картой «Омка».
По словам перевозчиков, вынужденная мера связана с сложной экономической обстановкой, инфляцией и ростом цен на горюче-смазочные материалы и запчасти. Они отметили, что без этого повышения невозможно обеспечить нормальную работу транспорта.
Повышение тарифов затронуло 14 городских маршрутов, включая № 222, № 305, № 323, № 350, № 353, № 359, № 386, № 394, № 399, № 409, № 421, № 424, № 425 и № 68.
Вместе с тем, не все коммерческие перевозчики присоединились к общему решению. Например, индивидуальный предприниматель Анатолий Войтенко, обслуживающий маршруты № 51, № 343 и № 414, сохранил прежнюю стоимость проезда.
Напомним, что жители Омска в скором времени смогут оплачивать проезд в общественном транспорте по геолокации. Подобная система уже работает в нескольких регионах страны.