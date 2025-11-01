В Омске изменилась стоимость проезда в маршрутных такси

Пассажирам теперь придется платить за поездку 50 рублей вместо прежних 45. Это касается как оплаты наличными, так и расчетов банковскими картами. Льготные категории граждан — школьники, студенты и пенсионеры — сохранят возможность ездить по 45 рублей, но только при условии оплаты специальной транспортной картой «Омка».