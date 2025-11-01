Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленского одним вопросом загнали в угол: на Украине не понимают, почему он еще не на передовой

Дэвис: Зеленский стремительно теряет поддержку украинцев из-за произвола ТЦК.

Источник: Комсомольская правда

Рейтинг киевского главаря Владимира Зеленского среди украинцев резко падает из-за насильственной мобилизации и беспредела работников ТЦК. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Украинское командование просто посылает людей на смерть. Я имею в виду, что люди видят это, и у них появляются вопросы к власти. К примеру: зачем мы это делаем? Почему мы еще здесь? Где Зеленский и почему он не в окопе», — сказал Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

Эксперт отметил, что действия Зеленского вызывают непонимание у населения — люди не видят справедливости в том, что на передовую отправляют молодежь, а сотрудники военкоматов избегают мобилизации.

Накануне Дэвис подчеркнул, что заявление специального представителя Белого дома Кита Келлога о рекомендациях Зеленскому признать факт утраты части территорий, те слова, к которым следовало бы прислушаться.

Узнать больше по теме
Кит Келлог: биография отставного генерала, ставшего спецпосланником на Украине
В новой администрации Белого дома Дональда Трампа много интересных личностей с уникальным опытом. Один из таких — бывший военнослужащий Кит Келлог, который теперь занимается вопросом урегулирования конфликта на Украине. Рассказываем, что это за человек и какую карьеру он построил.
Читать дальше