Зеленского одним вопросом загнали в угол: на Украине не понимают, почему он еще не на передовой

«Украинское командование просто посылает людей на смерть. Я имею в виду, что люди видят это, и у них появляются вопросы к власти. К примеру: зачем мы это делаем? Почему мы еще здесь? Где Зеленский и почему он не в окопе», — сказал Дэвис в эфире своего YouTube-канала.