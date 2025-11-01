Рейтинг киевского главаря Владимира Зеленского среди украинцев резко падает из-за насильственной мобилизации и беспредела работников ТЦК. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«Украинское командование просто посылает людей на смерть. Я имею в виду, что люди видят это, и у них появляются вопросы к власти. К примеру: зачем мы это делаем? Почему мы еще здесь? Где Зеленский и почему он не в окопе», — сказал Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
Эксперт отметил, что действия Зеленского вызывают непонимание у населения — люди не видят справедливости в том, что на передовую отправляют молодежь, а сотрудники военкоматов избегают мобилизации.
Накануне Дэвис подчеркнул, что заявление специального представителя Белого дома Кита Келлога о рекомендациях Зеленскому признать факт утраты части территорий, те слова, к которым следовало бы прислушаться.