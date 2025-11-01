Названо самое длинное слово в русском языке: это прилагательное из 55 букв

На роль самого длинного слова в русском языке сегодня претендует прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые», состоящее из 55 букв. Об этом рассказал заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев в интервью РИА Новости.
Он отметил, что с помощью искусственного интеллекта удалось выявить именно это слово, которое встречается в названии патента на изобретение, зарегистрированного в 2006 году.
По словам Катышева, русский язык отличается своей способностью легко создавать сложные многосоставные слова, что объясняет смену рекордсменов по длине — статус самого длинного слова уходит от одного к другому довольно быстро.
Для сравнения, в Книге рекордов Гиннесса в 2003 году за самым длинным словом числилось прилагательное «превысокомногорассмотрительствующий» (35 букв), а до этого — «рентгеноэлектрокардиографического».
Эксперт также подчеркнул, что такие громоздкие слова используются крайне редко, в отличие от коротких и простых — союзов, предлогов, частиц, — многие из которых состоят всего из одной буквы. Именно они и составляют основу повседневной речи.
Ранее сообщалось, что город с самым длинным названием в России — Александровск-Сахалинский, в котором 25 символов. Основанный в 1862 году он назван в честь императора Александра II и находится в Сахалинской области.