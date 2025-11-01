Ричмонд
В Москве ожидаются облачная погода и до 7 градусов тепла

Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

Сейчас в Ричмонде: +10° 3 м/с 54% 756 мм рт. ст. +16°
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшой дождь и температура до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 5−7 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 2 градусов.

Ветер северный, 4−9 м/c. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от плюс 3 до плюс 8 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки 0 градусов.