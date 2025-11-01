Искусственный интеллект и цифровые инновации: Караганда задаёт тренды на Terricon Connect

Караганда на один день превратилась в центр притяжения для технологических новаторов. Форум, впервые организованный в регионе в таком масштабе, собрал стартаперов, инвесторов, IT-специалистов и представителей бизнеса, передает DKNews.kz.
— Мы уверенно движемся к новой экономике, где наравне с промышленностью развиваются цифровые технологии. Ключевым драйвером этих изменений стал IT-хаб «Терриконовая долина» — первый в Казахстане региональный цифровой хаб. Это экосистема, где пересекаются интересы государства, бизнеса и креативной молодёжи. В свете поручений Главы государства по развитию искусственного интеллекта впереди нас ждёт множество новых проектов и стартапов, — отметил на открытии форума аким области Ермаганбет Булекпаев. — Поддержка таких инициатив — одно из приоритетных направлений региональной политики.
Сегодня стоит цель — закрепить за Карагандинской областью статус регионального центра цифровых компетенций Центральной Азии, увеличить экспорт цифровых услуг и готовить кадры для экономики будущего.
— Карагандинская область уже несколько лет входит в тройку лидеров страны по развитию IT-индустрии, после Астаны и Алматы, но наша цель — стать первыми и задавать тренды. У нас есть для этого все предпосылки: многие проекты, запущенные у нас, уже вызывают интерес в других регионах. Среди них — умные парковки и сервис по учёту зелёных насаждений, — говорит руководитель управления информатизации, оказания госуслуг и архивов Константин Ильницкий.
Главное внимание на форуме было приковано к карагандинским проектам. Здесь развернулась выставка стартапов, прошёл стартап-батл, панельные дискуссии и нетворкинг с инвесторами в формате Terricon V-Night.
Один из примеров — стартап Smeta Hub, представленный Тимуром Дурмаганбетовым. Идея родилась после личного неприятного опыта с недобросовестным подрядчиком. Имея за плечами опыт в IT-индустрии, он создал мобильное приложение, которое помогает пользователям рассчитать стоимость ремонта, составить смету, а в будущем заключить безопасную сделку.
— Мы создаём культуру честного ремонта и строительства, — пояснил Тимур Дурмаганбетов. — Искусственный интеллект помогает оптимизировать затраты и защитить интересы обеих сторон — как заказчика, так и ремонтников.
Не меньший интерес вызвал проект Parking.kz, где нейросеть определяет свободные парковочные места. Систему тут же протестировали на парковке возле Дома дружбы, где проходил форум. Камеры, установленные по всему городу, фиксируют свободные места и сервис показывает данные в режиме реального времени. Сейчас создатели ведут переговоры о подключении сервиса к «Яндекс. Картам».
Как отметил CEO Terricon Valley Сабир Ниязов, интерес к форуму превзошёл ожидания.
— Главная цель нашего мероприятия — показать обществу карагандинские стартапы, наладить контакты между участниками и помочь проектам выйти на экспортные рынки, — сказал Сабир Ниязов.
Среди участников форума были не только опытные предприниматели, но и совсем юные инноваторы. Двенадцатилетний Платон Нечаев представил собственные экологические книги, а также телеграм-бот EcoPlaton, который помогает детям и взрослым заботиться о природе.
В течение дня участники форума обсуждали вопросы развития GameDev, искусственного интеллекта, создание цифровых сервисов и формирование новых экосистем.
Своими знаниями и опытом делились приглашенные спикеры.