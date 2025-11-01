Искусственный интеллект и цифровые инновации: Караганда задаёт тренды на Terricon Connect

— Карагандинская область уже несколько лет входит в тройку лидеров страны по развитию IT-индустрии, после Астаны и Алматы, но наша цель — стать первыми и задавать тренды. У нас есть для этого все предпосылки: многие проекты, запущенные у нас, уже вызывают интерес в других регионах. Среди них — умные парковки и сервис по учёту зелёных насаждений, — говорит руководитель управления информатизации, оказания госуслуг и архивов Константин Ильницкий.