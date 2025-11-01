Названы лауреаты юбилейного «Золотого граммофона»

Первыми награды получили рэпер Мот, Александр Панайотов, дуэт Artic & Asti, Ирина Дубцова и Александра Воробьёва. Каждый из победителей исполнил по одной песне.
Согласно подсчётам учредителя премии «Русского радио», лучшими песнями 2025 года стали «Я хотел бы» Дениса Майданова, «Я буду любить тебя» Ларисы Долиной, «Я не тот, ты не та» Леонида Агутина и Анжелики Варум.
Также статуэтки за песни получили Артур Пирожков, Алексей Чумаков, Дима Билан, Николай Басков, Дмитрий Маликов, Татьяна Куртукова, Татьяна Иванова и Жасмин.
Дуэты также удостоились «Золотых граммофонов». Награды получили дуэт Алсу и Евы Власовой с песней «Табу», Владимира Преснякова и Наталии Подольской с «Между нами», группа Artik & Asti за трек «Быть счастливой», а также NЮ и Асия с «Помнишь».
Ранее Life.ru сообщал, что лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров допустил возможность создания совместной композиции с заслуженной артисткой России Татьяной Булановой и народной артисткой РФ Надеждой Кадышевой. Активный рост интереса молодёжи к песням Булановой и Кадышевой он связал с тем, что их композиции отличаются мелодичностью.