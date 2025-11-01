Массовый отток молодых граждан из Украины и рост случаев дезертирства на фронте становятся не только военной, но и политической проблемой для президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.
Издание отметило, что в настоящее время армия Украины призывает на службу мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, тогда как годом ранее этот возрастной порог составлял 27 лет. Официально это объясняется «защитой будущего Украины».
Однако журналисты The Telegraph подчеркнули, что «без молодых людей не может быть не только победы Украины, но и будущего», намекая на серьезные демографические и кадровые последствия для страны.
5 сентября стало известно, что около 250 тысяч жителей Украины покинули страну с января по июнь 2025 года.
После того как правительство Украины одобрило инициативу президента страны Владимира Зеленского разрешить гражданам младше 22 лет выезжать за пределы страны, молодые украинцы начали массово уезжать. В результате на границе с Польшей появилась огромная пробка из автомобилей.