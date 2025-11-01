Астроном Сурдин рассказал о летящем к Земле 3I/ATLAS, который называют НЛО

Ничего необычного ни в самом межзвездном объекте 3I/ATLAS, ни в его траектории нет, заявил aif.ru старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин.
Ранее астрофизик из Гарварда Ави Лёб в своем блоге сообщил, что 3I/ATLAS выбрал странную траекторию для осуществления маневра Оберта. Он отметил, что наблюдать его с Земли в это подходящее время невозможно, и задался вопросом: была ли траектория космического объекта рассчитана внеземным разумом?
Напомним, Лёб также предположил, что 3I/ATLAS может быть инопланетным кораблем.
«Приятно, что открыли этот межзвездный объект, но ничего необычного ни в самом 3I/ATLAS, ни в его траектории нет. Ави Лёб — человек, который много чего яркого и несбыточного предлагает. Он хороший астрофизик, но любит пиариться», — сказал Владимир Сурдин.
Сурдин напомнил, что 3I/ATLAS открыли 1 июля автоматические телескопы-роботы ATLAS, поэтому объект получил такое название.
«Откуда 3I/ATLAS прилетел, мы точно не знаем. Солнечная система не одна в Галактике, есть миллиарды звезд, и у каждой свой набор планет, комет, астероидов… Солнце пытается удержать все планеты, все мелкие астероиды и кометы рядом, но это не всегда получается. В итоге какие-то, например, кометы уходят в свободный полет, теряют связь с Солнечной системой. И наши объекты где-то летают, и к нам тоже иногда залетают из других систем. И бог его знает, где 3I/ATLAS еще летал до этого по Галактике», — объяснил Сурдин.
По его словам, 3I/ATLAS летит сейчас со скоростью 70 километров в секунду и догнать его невозможно.
«Раньше мы подобные межзвездные объекты не открывали, потому что не было хороших телескопов. Где-то с 2010 года телескопы-роботы стали работать лучше, стали автоматически обшаривать все небо. И с тех пор уже открыли третий межзвездный объект. Раньше таких открытий не было. Первый межзвездный объект был открыт в 2017 году, второй — в 2019 году, третий сейчас — в 2025-м. Техника у астрономов становится все более зоркой, и мы стараемся ничего не пропускать», — подытожил Сурдин.
