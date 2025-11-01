Астроном Сурдин рассказал о летящем к Земле 3I/ATLAS, который называют НЛО

«Раньше мы подобные межзвездные объекты не открывали, потому что не было хороших телескопов. Где-то с 2010 года телескопы-роботы стали работать лучше, стали автоматически обшаривать все небо. И с тех пор уже открыли третий межзвездный объект. Раньше таких открытий не было. Первый межзвездный объект был открыт в 2017 году, второй — в 2019 году, третий сейчас — в 2025-м. Техника у астрономов становится все более зоркой, и мы стараемся ничего не пропускать», — подытожил Сурдин.