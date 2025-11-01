Ричмонд
Синоптик Ильин: россиян ждут температурные аномалии в начале ноября

Начало ноября будет очень теплым. Синоптик сообщил, какой будет погода в последнем осеннем месяце.

Источник: Аргументы и факты

Начало ноября будет очень теплым, в четверг, 6 ноября, температура воздуха прогреется до 13 градусов тепла. Об этом aif.ru сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В первые праздничные дни ноября температура воздуха в дневные часы будет достигать в основном +7 градусов.

«В среду и четверг ветер будет слабым, 1−3 м/с, в четверг воздух прогреется до +8…+13 градусов, а ночью — +6…+11. Это рекорд. Ночью в четверг пройдет небольшой дождь, днем дождь пойдет на убыль. В пятницу температурный режим не изменится. Днем в Москве снова +7…+8 градусов и небольшие кратковременные дожди», — сказал Ильин.

Превышение среднесуточных температур над нормами климата будет достигать 3−5 градусов.

«Очень тёплое начало ноября», — подытожил синоптик.