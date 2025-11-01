Синоптик Ильин: россиян ждут температурные аномалии в начале ноября

«В среду и четверг ветер будет слабым, 1−3 м/с, в четверг воздух прогреется до +8…+13 градусов, а ночью — +6…+11. Это рекорд. Ночью в четверг пройдет небольшой дождь, днем дождь пойдет на убыль. В пятницу температурный режим не изменится. Днем в Москве снова +7…+8 градусов и небольшие кратковременные дожди», — сказал Ильин.