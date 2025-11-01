Формула идеального веса: врач рассказал, как похудеть и больше не толстеть

Избыточный вес часто является причиной не только низкой самооценки, но и проблем со здоровьем, которые со временем неизбежно растут. Сюда же добавляются различные бытовые неудобства.
Отличный пример — история из Новосибирска. Там мужчина с избыточным весом пять дней не мог вылезти из ванны, пока его не достали спасатели. За это время из-за долго лежания на одном месте у него образовались пролежни.
Врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с aif.ru рассказал, как рассчитать свой идеальный вес, в каких случаях не похудеть без хирурга и как сбросить вес самостоятельно.
Как рассчитать нормальный вес?
Врач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, что для расчета идеального веса используется определенная формула.
«Норма веса есть четкая. По индексу массы тела — это порядка 25 единиц. Вниз допускается до 20, а вверх — до 29, но это уже считается лишний вес, однако еще не ожирение. Золотая середина — это индекс массы тела равный 25», — отметил специалист.
Индекс массы тела — показатель, помогающий определить, насколько вес человека соответствует его росту. Определяется он по формуле: вес в кг / рост² в метрах. То есть при весе 62 кг и росте 176 см индекс массы тела равен 20.
Кондрахин подчеркнул, что идеальный индекс массы тела — это в среднем около 70 кг. Все, что больше, — избыточный вес, а дальше идет — ожирение первой, второй или третьей степени.
Немного лишнего веса и первая степень ожирения.
Кондрахин отметил, что разное количество лишнего веса требует определенного подхода. Не всегда похудеть помогут лишь нормализация питания и увеличение физических нагрузок.
«Если у человека просто появился лишний вес, без ожирения, то шансы снизить его очень высоки. Нужно поменять питание, высчитать правильный калораж (количество потребляемых калорий), убрать быстрые углеводы, восстановить работу кишечника», — подчеркнул специалист.
Кондрахин добавил, что ожирение первой степени — задача посложнее.
«При ожирении первой степени мы не только разбираем вопросы пищевого поведения, калоража, физической активности, но и смотрим на метаболизм, изменение липидного обмена, углеводного обмена, изучаем толерантность к глюкозе, толерантность к инсулину и многое другое», — пояснил врач.
Вторая и третья степени ожирения.
Говоря о второй и третьей степенях ожирения, врач подчеркнул, что зачастую простыми советами здесь не обойтись. Здесь ситуация приобретает критические масштабы и нередко требуется помощь специалистов.
«Вторая степень — сложный тип ожирения, когда пищевое поведение уже значения не имеет, человека нужно спасать, мы назначаем специальные препараты. В принципе и при первой степени ожирения мы иногда назначаем препараты, но при второй — однозначно. При этом никто не отменяет необходимость упражнений, активного движения, расчета калоража и так далее», — отметил специалист.
При третьей степени ожирения, подчеркнул Кондрахин, без хирургического вмешательства почти не обойтись.
«При третьей степени ожирения без помощи хирурга ничего сделать не получится. Объясню почему. В этом случае у человека настолько изменено пищевое поведение, нарушен метаболизм, увеличен желудок, что контролировать себя он уже не может. Здесь только операция», — сказал он.
«Носишь на себе еще одного человека».
Кондрахин добавил, что чем больше человек запускает свой вес, тем тяжелее ему будет его снизить.
«Ожирение — это дополнительный человек, которого ты на себе носишь. Если идеальный вес по индексу массы тела 25, то есть это примерно 70 кг, то при весе в 90−100 кг человек носит на себе дополнительные 20−30 кг. Это почти целый человек», — подчеркнул специалист.
Врач пояснил, что дело не только в дополнительной нагрузке, но и в состоянии здоровья, которое начинает стремительно ухудшаться из-за копящихся проблем.
Уточняется, что лишний вес может привести к заболеваниям разных систем организма. Нарушается работа сердца, эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата, дыхательных систем.
По словам Кондрахина, при первом появлении лишнего веса нужно сразу заняться питанием и увеличить физическую активность — пойти в зал, в бассейн или в огород.
Ранее тренер Апухтина назвала простые способы похудеть.