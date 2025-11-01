Ричмонд
В Башкирии стартовала операция «Трезвый водитель»

На дорогах Башкирии началась оперативно-профилактическая операция «Трезвый водитель», сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.

Источник: Башинформ

Операция «Трезвый водитель» традиционно проводится в выходные и праздничные дни. На этот раз она продлится до 5 ноября.

Основная задача — профилактика нарушений ПДД, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения, без водительского удостоверения или лишенных этого прав. Особое внимание также будет обращено на детские перевозки.

«Пройдут массовые проверки водителей с привлечением максимального количества личного состава в местах проведения праздничных мероприятий, — подчеркнул Владимир Севастьянов. — Для стабилизации дорожной обстановки на дорогах, где чаще всего происходят ДТП с тяжкими последствиями, сегодня и завтра для усиления будут направлены экипажи, состоящие из сотрудников аппарата управления Госавтоинспекции».

Как ранее сообщал Башинформ, в Башкирии за рулём мотоблока ездил нетрезвый водитель.