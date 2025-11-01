В Башкирии стартовала операция «Трезвый водитель»

«Пройдут массовые проверки водителей с привлечением максимального количества личного состава в местах проведения праздничных мероприятий, — подчеркнул Владимир Севастьянов. — Для стабилизации дорожной обстановки на дорогах, где чаще всего происходят ДТП с тяжкими последствиями, сегодня и завтра для усиления будут направлены экипажи, состоящие из сотрудников аппарата управления Госавтоинспекции».