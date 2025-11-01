Неожиданно обнародован план похорон британского короля Карла III

Король Великобритании Карл III, который борется с онкологическим заболеванием, заранее разработал план собственных похорон. Об этом сообщает RadarOnline.
По данным источников, монарх не обсуждал детали с принцем Уильямом, хотя тот уже готовится взять на себя ключевую роль в управлении страной. «Карл понимает, что его болезнь серьёзна. Он знает, что конец близок, и Уильям тоже это осознаёт», — рассказал инсайдер издания.
Также уточняется, что ухудшение здоровья стало причиной встречи Карла III с принцем Гарри, которая состоялась в сентябре — впервые за 19 месяцев. Король хотел лично увидеть сына и заявил, что желает присутствия Гарри и своей супруги Камиллы на церемонии прощания.
Карл III хочет, чтобы его похороны прошли с тем же размахом, что и прощание с королевой Елизаветой II. «Расходов не пожалеют. Он недолго был королём, но служил стране более 70 лет», — отметил другой источник.
На церемонию, по словам собеседников издания, пригласят сотни представителей иностранных монархий, политиков, духовных лидеров и друзей семьи. Однако в списке приглашённых не будет его брата, принца Эндрю, и бывшей жены последнего — Сары Фергюсон.
