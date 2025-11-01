В ЗКО очищено свыше 100 км оросительных каналов

«На сегодня годовой план очистки ирригационных каналов выполнен на 94,3%. В следующем году филиал намерен провести механизированную очистку не менее 150 км каналов. Кроме того, в регионе завершен текущий ремонт 14 гидротехнических сооружений. Полностью выполнены противопаводковые мероприятия, включая укрепление нижнего бьефа сбросного сооружения Битикского водохранилища», — сообщил исполняющий обязанности директора Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Рауан Хусаинов.