Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЗКО очищено свыше 100 км оросительных каналов

С начала текущего года Западно-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз» очистил более 100 км каналов региона.

Источник: DKNews.kz

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов заслушал отчет о работе предприятия, передает DKNews.kz.

До конца года планируется провести очистку 6 км каналов. Для сравнения: по итогам 2024 года филиалом были очищены участки общей протяженностью 73,6 км.

В работах задействована специальная техника. Для очистки порядка 22 км каналов был использован предоставленный Министерством водных ресурсов и ирригации земснаряд.

«На сегодня годовой план очистки ирригационных каналов выполнен на 94,3%. В следующем году филиал намерен провести механизированную очистку не менее 150 км каналов. Кроме того, в регионе завершен текущий ремонт 14 гидротехнических сооружений. Полностью выполнены противопаводковые мероприятия, включая укрепление нижнего бьефа сбросного сооружения Битикского водохранилища», — сообщил исполняющий обязанности директора Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Рауан Хусаинов.