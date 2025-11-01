Более 500 тысяч рублей получит за падение в магазине жительница Омской области

В декабре 2024 года, в селе Сосновское Таврического района, женщина при входе в продуктовый магазин поскользнулась на коврике и упала на спину, получив травму в виде закрытого компрессионного перелома позвонка. До настоящего времени омичка проходит лечение и восстановление. Более того, травма создала ограничения в жизнедеятельности омички.