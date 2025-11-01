Директор престижной омской гимназии внезапно уволился вслед за педагогами

Городская администрация подтвердила, что с октября 2024 года коллектив покинули 12 педагогов и два заместителя директора. Все увольнения произошли по личной инициативе работников. В мэрии сообщили, что департамент образования уже ведёт подбор нового руководителя для учебного заведения.