Директор престижной омской гимназии внезапно уволился вслед за педагогами

Городская администрация подтвердила, что с октября 2024 года коллектив покинули 12 педагогов и два заместителя директора. Все увольнения произошли по личной инициативе работников. В мэрии сообщили, что департамент образования уже ведёт подбор нового руководителя для учебного заведения.
Назначение нового директора Вячеслава Шестакова в 2024 году, сменившего Елену Денисову, руководившую гимназией с 2007 года, стало переломным моментом. Именно после смены руководства начались существенные перемены в коллективе. При этом власти заверяют, что образовательный процесс продолжается в полном объёме.
Ранее мы сообщали, что в школе № 48 произошло возгорание сушилки в столовой. Учеников эвакуировали на улицу, затем вернули в здание, и занятия продолжились. Инцидент был вызван коротким замыканием.