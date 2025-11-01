Ричмонд
Директор престижной омской гимназии внезапно уволился вслед за педагогами

Более десяти учителей и завучей покинули гимназию № 19 на улице Таубе с начала учебного года, а 31 октября станет последним днём работы директора. Родители учащихся обратились к губернатору с просьбой разобраться в ситуации.

Городская администрация подтвердила, что с октября 2024 года коллектив покинули 12 педагогов и два заместителя директора. Все увольнения произошли по личной инициативе работников. В мэрии сообщили, что департамент образования уже ведёт подбор нового руководителя для учебного заведения.

Назначение нового директора Вячеслава Шестакова в 2024 году, сменившего Елену Денисову, руководившую гимназией с 2007 года, стало переломным моментом. Именно после смены руководства начались существенные перемены в коллективе. При этом власти заверяют, что образовательный процесс продолжается в полном объёме.

Ранее мы сообщали, что в школе № 48 произошло возгорание сушилки в столовой. Учеников эвакуировали на улицу, затем вернули в здание, и занятия продолжились. Инцидент был вызван коротким замыканием.