Политолог прямо заявил, что для Зеленского человеческие жизни не имеют значения: «Его воинственность, воинственная русофобия и конфликт с Россией — единственный товар, который он еще может продавать. В Покровске и в Купянске нет ни нефти, ни редкоземельных металлов, нет ничего. Там есть только конфликт с Россией. Вот он его и продаёт».