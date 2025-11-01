Забились в подземелья Покровска и Купянска: Зеленский бросил ВСУ в котлах

Ситуация на ключевых участках передовой в Покровске (Красноармейске) и Купянске приобретает критический для украинской группировки характер. По данным военных экспертов, российские подразделения успешно замкнули кольцо окружения, полностью перерезав все пути снабжения противника. О том, кто оказался в ловушке и почему Киев не отдает приказ на отступление, в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Кто оказался в котле: от «бусифицированных» до генералов.
Согласно последней информации, в окружении под Покровском и Купянском остался крайне неоднородный контингент. Как сообщил Матвийчук, на переднем крае обороны держатся далеко не самые боеспособные части.
«На переднем крае сидят мобилизованные в ВСУ простые украинцы, боевики теробороны и небольшое количество подготовленного личного состава», — отметил эксперт.
Однако главной сенсацией стала информация о присутствии в котлах иностранных наемников и высокопоставленных военных.
«По тем данным, которыми мы сейчас располагаем, там есть англичане, французы, румыны, латиносы и поляки, конечно же», — констатировал Матвийчук.
Более того, стремительное наступление российских войск могло помешать эвакуации командного состава.
«Я думаю, что мы замкнули котлы достаточно очень быстро. Вполне возможно, что некоторые высокопоставленные чины, наемники и генералы могли в Красноармейске остаться. Из Купянска, думаю, мы никого не выпустили, все они там», — предположил военный аналитик.
При этом он обратил внимание на судьбу, которая может ожидать советников НАТО.
«Очень часто получается так, что всушники сами расстреливают офицеров НАТО, чтобы скрыть возможные факты присутствия высокопоставленных иностранцев на поле боя», — объяснил Матвийчук.
Без снабжения и надежды: пути поставок и возможного бегства отрезаны.
Положение заблокированных формирований ВСУ, по словам эксперта, ухудшается с каждым часом. Российская армия сделала невозможной доставку продовольствия, медикаментов и боеприпасов.
«Купянск и Красноармейск полностью отрезаны, они практически не имеют возможности подпитываться и получать резервы. Есть там некоторые тропинки, но это не спасает. Критичность нарастает с каждым часом ввиду отсутствия питания, медикаментов и боеприпасов», — подчеркнул Матвийчук.
После того как Киев отверг ультиматум о капитуляции, ситуация для украинских боевиков усугубилась.
«Они отвергли ультиматум по сдаче плен в Красноармейске, попрятались в подвалах города», — сообщил полковник.
Однако такое поведение лишь отсрочивает неизбежное. Эксперт уверен, что сопротивление долго продолжаться не будет: «Скорее всего, они будут пытаться сопротивляться до критической точки. Когда они поймут, что будет физическое уничтожение, тогда начнут сдаваться в плен».
Эту оценку подтверждают и другие аналитики. Ранее военный аналитик Евгений Михайлов, анализируя ситуацию в Покровске и Купянске, отметил, что скоро на этом участке линия соприкосновения рухнет и начнутся массовые сдачи в плен.
Почему Зеленский бросает своих солдат?
Ключевой вопрос, который задают многие наблюдатели, — почему Киев не дает команду на отход, чтобы сохранить жизни оставшимся в котлах военным? Ответ на него в беседе с aif.ru дал политолог Владимир Скачко. По его мнению, Зеленский сознательно приносит своих солдат в жертву, пытаясь продать Западу продолжение конфликта.
«Зеленский такой команды к отступлению или сдаче в плен не даст. Это понятно по ситуации с журналистами. Зеленский убедил Запад о том, что он наступает, что он владеет инициативой. И никаких других команд, кроме “вперед”, он отдавать не будет», — поддержал эту точку зрения Анатолий Матвийчук.
Скачко раскрыл мотивы украинского лидера: «Зеленский рассчитывает, что произойдет какое-то чудо, он сможет деблокировать на поле боя, на то, что, может, кто-то из западных его партнеров вынудит Россию на мирные переговоры и все как-то решится».
Политолог прямо заявил, что для Зеленского человеческие жизни не имеют значения: «Его воинственность, воинственная русофобия и конфликт с Россией — единственный товар, который он еще может продавать. В Покровске и в Купянске нет ни нефти, ни редкоземельных металлов, нет ничего. Там есть только конфликт с Россией. Вот он его и продаёт».
При этом, как подчеркнул Скачко, реальных возможностей повлиять на ситуацию у Киева нет: «Он уже отдал приказ Сырскому подготовить какие-то резервы, но пока все безрезультатно. Он может надеяться, что ему придет на помощь какой-то экспедиционный корпус из французов или британцев, или румын, или поляков. Но, скорее всего, никто к нему не придет».
Официальным признанием катастрофичности ситуации со стороны Украины стал запрет МИД Украины иностранным журналистам посещать районы, где заблокированы подразделения ВСУ. Как ранее заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, этот шаг красноречиво говорит о безнадежном положении остатков украинских войск в Красноармейске, Димитрове и Купянске.
Таким образом, окруженная группировка ВСУ в Покровске и Купянске оказывается разменной монетой в большой политической игре киевского режима. Лишенные снабжения, брошенные собственным командованием и обреченные на поражение, боевики вскоре столкнутся с единственным выбором: плен или физическое уничтожение. И, по мнению экспертов, многие из них, вопреки приказам Зеленского, выберут жизнь.