ФНС предупредила россиян об уплате налогов: остался всего месяц

У российских владельцев недвижимости, участков и транспорта остался ровно месяц на оплату имущественных налогов за 2024 год — последний срок уплаты наступает 1 декабря. Налоговый консультант Оксана Мучараева сообщила РИА «Новости», что физическим лицам подавать декларации не нужно: налоговые службы сами рассчитывают суммы и рассылают уведомления. Их можно получить как в бумажном виде по почте, так и в электронном — в личном кабинете на «Госуслугах».