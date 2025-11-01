ФНС предупредила россиян об уплате налогов: остался всего месяц

У российских владельцев недвижимости, участков и транспорта остался ровно месяц на оплату имущественных налогов за 2024 год — последний срок уплаты наступает 1 декабря. Налоговый консультант Оксана Мучараева сообщила РИА «Новости», что физическим лицам подавать декларации не нужно: налоговые службы сами рассчитывают суммы и рассылают уведомления. Их можно получить как в бумажном виде по почте, так и в электронном — в личном кабинете на «Госуслугах».
Мучараева отметила, что в уведомлениях содержится информация по транспортному, земельному и имущественному налогам, а также по НДФЛ с доходов, которые не были удержаны ранее. Размер каждого платежа зависит от региона, кадастровой стоимости объекта и наличия льгот.
Оплатить налоги можно через личный кабинет на сайте ФНС, в мобильном приложении «Налоги ФЛ» или на портале «Госуслуги». При этом для получения уведомлений через «Госуслуги» необходимо заранее дать согласие на такую рассылку.
Кроме того, в этом году отдельное внимание стоит уделить налогам для вкладчиков. Если доход с процентов по всем банковским вкладам за 2024 год превысит 210 тысяч рублей, с суммы превышения нужно будет уплатить НДФЛ. Срок уплаты для этой категории налогоплательщиков также ограничен 1 декабря.
Прежде лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой о введении солидарного налога на состояние для сверхобеспеченных россиян. В качестве прототипа предложена французская система налогообложения крупных состояний, где денежные обязательства определяются исходя из стоимости активов налогоплательщика на старте налогового года.
Накануне россиянам напомнили о необходимости выйти на работу 1 ноября. По информации директора по персоналу сервиса «Работа.ру» Юлии Саниной, пропуск рабочего дня — а в данном случае субботы — без уважительной причины будет считаться прогулом. Это нарушение, подчеркнула она, грозит серьёзными дисциплинарными мерами.
Санина объяснила, что на этой неделе россиян ждёт первая в этом году шестидневная рабочая неделя.
Ранее член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб отметила, что шестидневная рабочая неделя в конце октября — начале ноября не повлияет на размер заработной платы большинства россиян.