Астана и Алматы рассматриваются для финала еврокубка

Согласно опубликованной информации на сайте УЕФА, в список претендентов на проведение финала Лиги конференций УЕФА 2028 года вошли:
Франция: Лилль, стадион «Пьер Моруа»; Венгрия: Будапешт, «Пушкаш Арена»; Италия: Турин, «Ювентус Стэдиум»; Польша: Гданьск, «Арена Гданьск»;Казахстан.
На проведение финала Лиги конференций УЕФА 2029 года вошли:
Финляндия: Хельсинки, «Олимпия стадион»;Франция: Лилль, «Пьер Моруа»;Венгрия: Будапешт, «Пушкаш Арена»;Италия: Турин, «Ювентус Стэдиум»;Казахстан.
От Казахстана рассматриваются два варианта: Астана («Астана Арена») и Алматы («Алматы Арена»). Окончательное решение о городе и стадионе будет принято при подаче официальной заявки.
«Поданные заявления о заинтересованности не являются обязательными, а окончательные предложения вместе с полной заявочной документацией должны быть представлены до 10 июня 2026 года», — уточняет УЕФА.
