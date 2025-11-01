Ричмонд
Выяснилось, что домашние упражнения помогают при артрите не хуже физиотерапии

Учёные из некоммерческой организации, занимающейся лечением пациентов, биомедицинскими исследованиями, обучением и обслуживанием сообщества на местном и международном уровне установили, что пациенты с разрывом мениска и остеоартритом коленного сустава могут значительно снизить боль, выполняя домашние упражнения — даже без регулярных визитов к физиотерапевту. Исследование опубликовано в журнале New England Journal of Medicine (NEJM).

В эксперименте участвовали 879 человек со средним возрастом 59 лет. Участников разделили на три группы: одна выполняла только упражнения дома, другая совмещала их с традиционной физиотерапией, а третья — с «фиктивными» сеансами, имитирующими лечение.

Программа домашних занятий включала 25-минутный комплекс растяжек и укрепляющих упражнений для ног, выполнявшихся четыре раза в неделю. Пациентам предоставили обучающие видео и буклеты. Те, кто посещал физиотерапевта, делали это сначала дважды в неделю, затем раз в неделю и позже — раз в две недели.

По словам профессора Джеффри Катца, клинического директора Центра ортопедии и артрита госпиталя Brigham and Women’s, уже через три месяца участники всех групп отмечали заметное снижение боли, а к 12 месяцам уровень дискомфорта стал умеренным.

Авторы исследования пришли к выводу, что правильно подобранные домашние упражнения могут быть недорогим и эффективным способом облегчить боль при артрите, особенно если пациенты получают консультативную поддержку специалистов.

