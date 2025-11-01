Арестованная в Пскове девушка признала вину в финансировании «Азова»*

Несмотря на явку с повинной и сотрудничество со следствием, защите не удалось добиться изменения меры пресечения на домашний арест. Суд продлил содержание обвиняемой под стражей до Нового года. Санкция статьи 205.1 УК РФ предусматривает наказание за финансирование терроризма в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.