Арестованная в Пскове девушка признала вину в финансировании «Азова»*

Гражданка России и Украины, арестованная в Пскове по обвинению в финансировании «Азова»* (террористическая организация, запрещенная в РФ), полностью признала свою вину и оформила явку с повинной. Согласно судебным материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, 25-летняя уроженка Мариуполя добровольно предоставила следствию свой мобильный телефон и пароль от него, а также дает признательные показания.
По данным объединенной пресс-службы судов Псковской области, следствие установило, что обвиняемая через интернет нашла банковские реквизиты, используемые представителями террористической организации, и перевела денежные средства на счет, задействованный для сбора пожертвований на нужды украинской националистической группировки. Также в ходе расследования было выявлено, что она поддерживала общение в сети с представителями ВСУ.
Несмотря на явку с повинной и сотрудничество со следствием, защите не удалось добиться изменения меры пресечения на домашний арест. Суд продлил содержание обвиняемой под стражей до Нового года. Санкция статьи 205.1 УК РФ предусматривает наказание за финансирование терроризма в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
* — террористическая организация, запрещенная в РФ.