В Госдуме рассказали, когда нужно менять водительские права

Депутат пояснил, что существующие водительские удостоверения остаются действительными еще три года после истечения срока, и этого времени достаточно для плановой замены документа. Однако, подчеркнул Федяев, автоматическое продление водительских прав распространяется только на территорию России. Для поездок за границу необходимо иметь действующие права нового образца, передает РИА Новости.