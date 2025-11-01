В Госдуме рассказали, когда нужно менять водительские права

Первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев призвал россиян заранее менять водительские права на новые, если они планируют поездки за рубеж на автомобиле.
Он напомнил, что с 1 января 2026 года перестанет действовать временный порядок автоматического продления прав, введенный в 2022 году.
Депутат пояснил, что существующие водительские удостоверения остаются действительными еще три года после истечения срока, и этого времени достаточно для плановой замены документа. Однако, подчеркнул Федяев, автоматическое продление водительских прав распространяется только на территорию России. Для поездок за границу необходимо иметь действующие права нового образца, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что с 1 января 2026 года российские водители будут обязаны заново проходить медицинскую комиссию и получать соответствующее заключение для замены истекшего водительского удостоверения.
ОСАГО — обязательный вид страхования гражданской ответственности автовладельцев. «ВМ» выяснила, продолжает ли действовать полис ОСАГО, если произошли изменения в персональных данных водителя, например, человек сменил имя, фамилию или водительские права.