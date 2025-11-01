В Туркестане спасли ребёнка, проглотившего металлический болт

Врачи Туркестанской областной детской больницы спасли жизнь 1-летнему ребенку, который проглотил болт. Для извлечения инородного тела из горла младенца была проведена экстренная хирургическая помощь, передает DKNews.kz.
27 октября 2025 года в больницу была доставлена тяжелая пациентка — 1-летний ребенок в крайне тяжелом состоянии.
Немедленно была оказана необходимая экстренная медицинская помощь, и с помощью ларингоскопии был извлечен болт длиной 4 сантиметра из горла. Врачи успешно извлекли инородное тело из горла младенца, не вскрывая его тело, с использованием ларингоскопического метода. Операцию, требующую высокой точности и сложности, успешно провел молодой реаниматолог Ержан Махамбетулы.
На данный момент состояние малыша удовлетворительное, он находится под наблюдением врачей. Ребенок продолжает лечение в хирургическом отделении вместе с матерью.
Врачи призывают родителей уделять особое внимание безопасности детей и немедленно обращаться к врачу в случае появления любых жалоб или затруднений с дыханием.