В Туркестане спасли ребёнка, проглотившего металлический болт

Немедленно была оказана необходимая экстренная медицинская помощь, и с помощью ларингоскопии был извлечен болт длиной 4 сантиметра из горла. Врачи успешно извлекли инородное тело из горла младенца, не вскрывая его тело, с использованием ларингоскопического метода. Операцию, требующую высокой точности и сложности, успешно провел молодой реаниматолог Ержан Махамбетулы.