Маск: администрация Байдена запретила спасать астронавтов с МКС в 2024 году

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Администрация экс-президента США Джо Байдена якобы запретила Илону Маску спасать застрявших на Международной космической станции (МКС) астронавтов до проведения президентских выборов 2024 года. Об этом Маск заявил на подкасте американского комика и телеведущего Джо Рогана.
«Мне сказали, что из Белого дома поступили инструкции о том, что не следует предпринимать никаких попыток спасения до выборов», — заявил Маск.
Ведущий предположил, что администрация Байдена могла запретить Маску провести операцию спасения из-за того, что это было бы плохим политическим шагом. Глава SpaceX пояснил: «Они не сказали напрямую, что это было бы плохим политическим шагом, просто дали понять, что не заинтересованы в каких-либо операциях по спасению до выборов».
Маск отметил, что он не был удивлен таким решением, поскольку был не на лучшем счету у администрации Байдена из-за своей помощи в предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.
19 марта на Землю вернулся космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-9. В ее состав входят космонавт Роскосмоса Александр Горбунов и астронавты NASA Барри Уилмор, Сунита Уильямс и Ник Хейг. Уилмор и Уильямс прибыли на МКС в рамках первой пилотируемой миссии корабля Boeing Starliner, который 5 июня 2024 года был запущен корпорацией Boeing. Планировалось, что они пробудут на орбите до 14 июня.
Позднее из-за неисправности корабля, связанной с отказом нескольких маневровых двигателей при стыковке, сроки возвращения были сдвинуты сначала на 18 июня, потом на 26 июня, а затем на неопределенный срок. В итоге NASA приняло решение, что астронавты вернутся на Землю в составе миссии Crew-9 весной 2025 года.