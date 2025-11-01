Си Цзиньпин назвал город, в котором в 2026 году пройдёт саммит АТЭС

Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал, где в 2026 году пройдет саммит АТЭС. По его словам, он будет организован в Шэньчжэне, передает РИА Новости.
«АТЭС — это важнейший механизм экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, внесший значительный вклад в рост и процветание региона… В ноябре следующего года в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун состоится 33-я неформальная встреча лидеров АТЭС», — рассказал Си Цзиньпин на закрытии саммита АТЭС.
Напомним, что в Южной Корее 31 октября начался саммит лидеров АТЭС — ключевое событие всей недели форума. Он продлится два дня, до 1 ноября. Столь поздние даты проведения саммита зафиксированы впервые за два десятилетия.
Еще в сентябре президент РФ Владимир Путин утвердил состав российской делегации для саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Группу представителей РФ возглавил заместитель председателя правительства Алексей Оверчук.